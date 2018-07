Hajj 2018: Ce qu’a demandé le roi Mohammed VI aux pèlerins marocains

Le roi Mohammed VI a invité les pèlerins marocains à représenter comme il se doit leur pays et à être les porte-étendards de sa civilisation séculaire fondée sur l’unité, la symbiose et l’attachement aux constantes et aux symboles sacrés de la Nation édifiée sur les socles du juste milieu et de l’unité doctrinale.

« …Nous devons vous rappeler l’obligation qui vous incombe d’incarner pendant la saison du pèlerinage les valeurs sublimes de l’Islam que sont la droiture, la prévenance et la bienveillance envers autrui, la solidarité et la manifestation d’une foi sincère envers le Seigneur, Dieu des univers», a affirmé le Souverain dans un message adressé aux pèlerins et dont lecture a été donnée ce jeudi par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, à l’occasion du départ du premier contingent vers les lieux Saints.

« Il vous appartient aussi de représenter comme il se doit votre pays, le Maroc, et d’être les porte-étendards de la civilisation séculaire qui est la sienne, celle qui, au fil des âges, a fait la renommée de vos ancêtres. Une civilisation fondée sur l’unité, la symbiose et l’attachement aux constantes et aux symboles sacrés de la Nation marocaine, édifiée sur les socles du juste milieu et de l’unité doctrinale », a ajouté le roi à l’adresse des pèlerins en les invitant également à être les dignes ambassadeurs de leur pays « en donnant de lui l’image radieuse qui est la sienne », étant donné que ce sont ces constances et ces valeurs immuables qui ont assuré la sécurité et la stabilité du Royaume et qui lui ont permis de poursuivre, sous la conduite éclairée du Souverain, sa marche résolue vers plus de progrès et de prospérité.

Le roi souligne à cette occasion que les pèlerins doivent respecter les orientations et les dispositions prises par le ministère des Habous et des Affaires islamiques afin de leur assurer les conditions d’un confort optimal pendant leur séjour dans les Lieux saints de l’islam et lors de leurs déplacements, précisant que pour accompagner les pèlerins à l’aller comme au retour, le ministère a dépêché aux Lieux saints des équipes de cadres composées d’oulémas, de médecins et d’infirmiers, hommes et femmes, qui ont pour mission de veiller à leur bonne santé, ainsi que des administrateurs chargés de leur fournir tous les services nécessaires dont ils ont besoin pendant toute la période de leur séjour.

« Ces obligations doivent être remplies dans un esprit d’ordre et de discipline, en application des Hautes Instructions que Nous avons données à Notre ministre des Habous, qui n’a ménagé aucun effort pour que conformément à Notre souhait, vous puissiez accomplir vos rites dans le calme et la quiétude », ajoute le roi.

Le Souverain a exhorté les pèlerins à respecter les consignes générales prévues pour le bon déroulement du Hadj, tel qu’elles ont été établies par les autorités compétentes au Royaume d’Arabie Saoudite frère, pour offrir un bon accueil aux hôtes du Seigneur, conformément aux hautes directives du serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz.

Le roi a, par ailleurs, exhorté vivement les pèlerins à se départir de toute velléité d’égoïsme et de toute attitude provocatrice et à faire montre de tolérance et d’esprit d’entraide pour atteindre l’objectif suprême auquel aspire chaque pèlerin.