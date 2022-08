Hachem Bastaoui s’en prend à Rachid El Idrissi (PHOTO)

Il ne passe pas un jour sans que l’ex-acteur reconverti en « cheikh » ne fasse parler de lui.

Pour quelqu’un qui dit ne plus vouloir être sous le feu des projecteurs, Hachem Bastaoui fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps. Non pas pour une quelconque originalité utile, mais surtout pour ses publications sur les réseaux sociaux. Si le fils de feu Mohamed Bastaoui prêche la religion de nos jours, il semble ignorer que l’un des points importants de l’islam est de s’occuper de ses affaires et ne pas fourrer son nez où il ne faut pas.

Après une publication de mauvais goût concernant l’état de santé de Khadija El Bidaouia, Hachem Bastaoui a détourné son attention vers l’animateur Rachid El Idrissi. Celui-ci l’a accusé dans une story de vouloir faire le buzz et de partager des futilités pour maximiser les vues.

La sortie de Bastaoui se veut une réponse à une récente sortie de l’animateur radio, qui s’est « attaqué » à un comédien (dont l’identité n’a pas été dévoilée), exprimant son dégout vis-à-vis de sa personne et de la tâche qu’il représente pour le métier de comédien au Maroc.

Le « cheikh » est en train de faire plus de mal que de bien autour de lui, mais surtout porte tâche au nom de son défunt père, qui était grandement respecté dans le milieu artistique national et international, et apprécié des Marocains.

A.O.