Hachem Bastaoui réagit à l’annonce de Sana Akroud concernant le don d’organes (PHOTO)

Hachem Bastaoui n’a pas manqué de réagir à l’annonce de Sana Akroud de faire don de ses organes après son décès.

L’ex-comédien a indiqué que le don d’organes est un effet de mode plus qu’autre chose. ʺNos corps appartiennent à Dieu, et nous nous devons de les lui restituer à leur état originalʺ, a indiqué Hachem Bastaoui via une story sur Instagram.

Il est même allé à comparer le corps humain à un smartphone, dans une tentative d’expliquer sa position. ʺSi on me confie un téléphone, est-ce que je vais m’amuser à aller voir un notaire et lui demander de léguer son afficheur à quelqu’un quand je mourrai ?ʺ, a rajouté le ʺprêcheurʺ.

A.O.