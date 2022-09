Hachem Bastaoui évoque les raisons de son retrait de la scène artistique (PHOTO)

L’ex-acteur, Hachem Bastaoui, a formellement démenti les informations qui expliquent que c’est sa maladie qui l’a décidé à mettre fin à sa carrière artistique.

Dans une story sur son compte officiel du réseau social Instagram, « cheikh » Bastaoui a assuré que son retrait de la scène artistique n’a aucun rapport avec une quelconque pathologie dont il serait atteint, comme le prétendent de nombreuses rumeurs.

Ainsi , dans une réponse à l’un de ses fans qui lui a demandé si son retrait artistique a été causé par la maladie, l’ex-acteur a soutenu: « La maladie n’est qu’une rumeur! Il ne s’agissait que de petits ennuis de santé bénins! ».

Pour rappel, le fils de Feu le grand artiste, Mohamed Bastaoui, avait surpris ses fans et followers en annonçant subitement, l’année dernière, avoir décidé de mettre un terme à sa carrière d’acteur. Et via un commentaire sur son compte Instagram, il a annoncé son » repentir », clamant son « innocence devant Dieu » pour les rôles qu’il avait interprétés.

« Je demande à Dieu qu’Il nous pardonne tous. Je remercie d’avance tous seuls qui voudraient supprimer les photos où je parais. », a-il demandé, en terminant par « Wallah walliou attawfik, ikhwati ».

M.R.