Hachem Bastaoui demande à Khadija El Bidaouia de se repentir

Décidément, l’ex-acteur de second plan, Hachem Bastaoui, prend trop au sérieux son rôle de « cheikh » novice, donneur de leçons de morale et demandant à ses ex-collègues artistes de « revenir à Allah et de se repentir ».

Il est revenu à la charge , cette fois-ci, prenant pour cible la chanteuse populaire, Khadija El Bidaouia à qui « cheikh » Bastaoui demande de se repentir, après sa récente crise matérielle et sanitaire, due au cancer dont elle souffre. Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien acteur, dont les rôles ne resteront pas dans les mémoires, a adressé le message suivant à la chanteuse populaire: « Chère madame, prompt rétablissement! Et Dieu reste Le Seul médecin, quel que soit le grand nombre des bienfaiteurs, Je souhaite que vous revoyiez la réalité de votre parcours dans les cœurs des gens ordinaires! ».

Et le » gourou » nouveau a ajouté: « Nous sommes des Marocains musulmans, nous ne souhaitons pas que l’un parmi nous souffre et nous prions pour lui. Et en cas de maladie, l’on est plus proche de Dieu. Je prie Dieu afin qu’Il éclaire votre cœur à la vérité et je prie pour votre repentance (…)! ».

Par ailleurs, « cheikh » Bastaoui avait suscité une très grande polémique et s’était attiré des critiques acerbes et les foudres des internautes, à cause de sa publication où il s’était attaqué à l’équipe féminine nationale de football et avait insulté nos Lionnes de l’Atlas. Ceci, après leur défaite en finale de la Coupe africaine des Nations (Maroc 2022), sur le score de 1-2 contre les « Banyana Banyana » sud-africaines, le samedi 23 juillet dernier, au Complexe sportif Moulay Abdallah, de Rabat.

Hachem Bastaoui avait alors écrit: « Ni religion, ni Coupe, ni cuisine! ». Post qu’il a changé en supprimant « ni cuisine », tout en précisant qu’il ne regrette que ce mot « cuisine »; Si ce dernier a offensé « les vraies filles du pays, mais c’est tout! Car Dieu m’est témoin que vous êtes des menteuses, sans religion, ni Coupe! », a-t-il professé, en tant que nouveau « cheikh » salafiste et obscurantiste. Nouveau rôle où il croit exceller mieux que lors de ses ex- interprétations télévisuelles et cinématographiques!

