Hachem Bastaoui appelle Saad Lamjarred à renoncer à sa carrière (PHOTO)

L’ancien acteur Hachem Bataoui a réagi à la photo de Saad Lamjarred et de sa mère, Nezha Regragui, pendant qu’ils accomplissaient la Omra à la Mecque, en marge du concert du chanteur à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec la star libanaise, Elissa.

Partageant cette photo sur son compte Instagram, l’acteur, qui avait décidé de mettre un point final à sa carrière, l’a commentée en demandant à Saad Lamjerrad d’imiter son exemple en renonçant lui aussi à sa carrière de chanteur et à « se repentir ».

Dans ce long commentaire, Hachem Bastaoui a exprimé son respect pour les parents de Saad Lamjarred et leur a souhaité longue vie. De même qu’il a prié le Bon Dieu de les mener, lui et Saad, « sur le droit chemin ». S’adressant au chanteur, il lui a prédit que si « la parole du droit vient de toi, frère Saad, cela va changer le pays. Que Dieu éclaire ton cœur et ton chemin! Je te jure, frère Saad, que tu en finiras avec tous tes problèmes en t’adressant à Dieu et que tu t’éloigneras de toutes les suspicions grâce à Dieu. Je Le prie de t’accorder la repentance, ainsi qu’à nous et à tous les musulmans! ».

Et Hachem Bastaoui a terminé son commentaire adressé à Saad Lamjarred, ce qui ressemble fort à un prêche de la prière solennelle de vendredi, par un Verset du Saint Coran citant ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui rappelle que Dieu est Clément et Miséricordieux.

A rappeler que le fils du regrétté grand comédien Mohamed Bastaoui a créé la polémique en critiquant l’actrice Asmaa Khamlichi et ses propos sur son port du maillot de bain. L’ancien acteur a aussi convolé en justes noces avec une jeune femme portant le niqab. Il avait auparavant expliqué avoir mis fin à sa carrière d’artiste pour « sa conviction que certains rôles qu’il a joués enfreignaient la loi islamique »:*

L.A.

