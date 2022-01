Hachem Bastaoui a-t-il réellement mis fin à sa carrière ? Son frère Oussama brise le silence

Une grande polémiqué a été suscitée par la décision de la retraite artistique de l’acteur Hachem Bastaoui, fils du défunt grand artiste Mohamed Bastaoui.

Le frère de l’acteur, Oussama Bastaoui, est entré en ligne pour expliquer cette décision de retraite. Et il a choisi de s’exprimer à ce sujet dans l’émission « Al Mouajaha » (Confrontation) de Bilal Marmid, sur la chaîne Medi 1 TV.

Pour Oussama Bastaoui, son frère a décidé de faire une trêve et de prendre du repos. « Hachem a besoin de repos et, après, tout ira pour le mieux, inchae Allah! », a-t-il rassuré. De même qu’il a tenu à souligner les bienfaits de sa maman et de son courage. « C’est une femme à la forte personnalité qui a tout fait pour l’éducation de ses enfants », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Hachem Bastaoui avait surpris ses fans, en mars dernier, en annonçant avoir mis fin à sa carrière artistique.

Dans une story sur son compte Instagram, le jeune acteur s’est « désavoué » de son ancien métier. « Je me désavoue devant Dieu de toutes les œuvres auxquelles j’ai participé. Que Dieu nous pardonne tous. Je vous serai reconnaissant si vous supprimez toutes mes photos », peut-on lire dans ladite story.

