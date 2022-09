Guerre en Ukraine: un Marocain perd la vie dans des bombardements sur Donetsk (PHOTO)

Un Marocain a trouvé la mort lors de bombardements visant l’un des quartiers de Donetsk, le 19 septembre.

L’envoyé spécial d’Al Jazeera en Ukraine, Amine Derghami, a fait l’annonce via son compte Twitter. Le défunt a été identifié en tant que « Khattab », marié et père de 3 enfants.

Rappelons, par ailleurs, que quelque 7,1 millions d’Ukrainiens, pour la plupart des femmes et des enfants, sont des réfugiés en Europe, ont indiqué des agences de l’ONU. Sur cet effectif, près de 234.000 réfugiés ont pu bénéficier des services de protection et de soutien fournis par 36 centres Blue Dot établis par le l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans sept pays, a précisé le directeur régional de l’UNICEF pour l’Europe et l’Asie centrale, Afshan Khan, dans un communiqué conjoint avec le HCR.

Ces centres Blue Dot ont été créés en Bulgarie, en Hongrie, en Italie, en Moldavie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, pour accompagner le travail des gouvernements et d’autres partenaires dans le soutien aux réfugiés, ont expliqué les deux organismes onusiens.

A.O.