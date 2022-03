Guerre en Ukraine: pourquoi l’ambassade du Maroc a été transférée à Lviv

Le Royaume a décidé de transférer son ambassade en Ukraine de la capitale Kiev à la ville de Lviv, située à l’ouest du pays, à 70 kilomètres de la frontière polonaise.

Selon une source concordante de Le Site info, ce transfert a pour objectif de continuer à garantir les services et prestations consulaires aux ressortissants marocains de façon efficiente et ponctuelle, a ajouté notre source. La décision permettra aussi la coordination, en étroite collaboration, ave les ambassades du Royaume dans les pays limitrophes de l’Ukraine, visant à faciliter un déplacement sécurisé des ressortissants marocains et leur accueil dans les conditions les meilleures en Pologne, Roumanie ou Slovaquie.

Par ailleurs, l’ambassade du Royaume en Ukraine reste à la disposition des ressortissants marocains en mettant en œuvre tous les moyens et les ressources humaines nécessaires permettant le rapatriement des étudiants; a assuré la même source.

L.A.