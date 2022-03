Guerre en Ukraine: 70 Marocains évacués par l’ambassade en Hongrie

L’ambassade du Royaume en Hongrie est parvenue, lundi 28 février, à évacuer d’Ukraine 70 étudiants marocains, à bord de deux autocars. Dans chacun des véhicules, l’on a noté la présence d’un diplomate de la représentation marocaine, dont la mission consistait à assurer le succès de l’opération.

Selon une source fiable de Le Site info, les deux autocars ont franchi, ce mardi matin, le poste frontière hongro-ukrainien et y ont été accueillis par une délégation diplomatique marocaine qui a veillé à faciliter leur entrée en territoire hongrois. A noter que ledit poste connaît une grande affluence, depuis quelques jours, de ressortissants de pays divers désireux de quitter l’Ukraine en passant par la Hongrie.

Concernant nos compatriotes, et depuis lundi à 16 heures, ils étaient au nombre de 1534 personnes à avoir pu quitter l’Ukraine par les différents postes-frontières, selon des informations du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ce nombre, qui est susceptible d’être revu à la hausse, est constitué comme suit: 720 personnes évacuées en Pologne, 384 en Roumanie, 300 en Slovaquie et 100 en Hongrie. Et le MAE a mobilisé tous les fonctionnaires de l’ambassade du Royaume en Ukraine afin de prêter assistance aux ressortissants marocains encore bloqués et déployer les efforts nécessaires pour leur rapatriement.

