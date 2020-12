Guérie du coronavirus, Latifa Raafat revient sur sa terrible expérience (PHOTOS)

Latifa Raafat était en réanimation, à l’hôpital Cheikh Zaid à Rabat, après avoir été testée positive au covid-19.

La chanteuse, sur son compte Instagram, est revenue sur son calvaire après avoir guéri du virus. «J’ai contracté le coronavirus et j’étais dans un état critique, à l’instar de ma mère. J’ai été transférée en urgence à l’hôpital Cheikh Zaid lorsque mon état de santé s’est gravement détérioré. J’étais dans le même établissement que ma mère. Seul Dieu veillait sur nous. J’ai tellement souffert, surtout lorsque je n’arrivais plus à respirer. Peur, panique… Vais-je surmonter cette terrible épreuve ? Ma mère est-elle encore en vie ?», a écrit Latifa Raafat.

«Je remercie Dieu de nous avoir donné la force, ma mère et moi, pour se battre contre ce virus. Je suis encore sous contrôle et je n’ai pas encore récupéré toutes mes forces. Mais le fait de rentrer chez moi et d’être près de ma fille m’a remonté le moral. Maintenant, je lance un appel à tous les Marocains. Protégez-vous ! Le plus dur dans cette épreuve, c’est le fait de rester loin de ceux qu’on aime. Je ne peux vous décrire les douleurs que je ressentais quand j’étais hospitalisée. Ne sous-estimez pas cette maladie. Pensez à vos parents, à vos enfants…», a ajouté la chanteuse.

Le blogueur Mehdi Benkirane, de son côté, a publié une photo en compagnie de Latifa Raafat, chez elle. Cette dernière, portant un masque de protection, est encore placée sous oxygène.

N.M.