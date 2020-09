Guéri du Covid-19, RedOne s’envole vers Espagne (PHOTO)

Via son compte Instagram, RedOne a indirectement révélé qu’il est complètement guéri, après avoir contracté la Covid-19.

De son vrai nom Nadir Khayat, le natif de Tétouan a publié une photo le réunissant à l’ex-vedette internationale du football néerlandais, Patrick Kluivert, ainsi qu’avec d’autres amis. Et le cliché a été pris dans un restaurant de Barcelone, pendant un déjeuner convivial.

Pour rappel, RedOne, producteur, auteur, compositeur et réalisateur artistique, mondialement connu et reconnu, avait l’intention de se rendre en Espagne pour y rencontrer des responsables de Netflix, avant de découvrir qu’il avait contracté le nouveau coronavirus. Par conséquent, il a dû remettre ce déplacement à plus tard pour recevoir les soins appropriés à son état de santé à Dubaï, aux Emirats arabes unis.

Par ailleurs, Nadir Khayat savoure encore pleinement le succès de « Heaven & Hell » d’Ava Max. L’album est en tête des meilleurs tubes planétaires et la collaboration fructueuse de RedOne et de la chanteuse américaine a concerné la chanson « Kings & Queens ».

Larbi Alaoui (avec Hind Mounir)