Guercif: une jeune femme donne naissance à des quadruplés

Une jeune femme a donné naissance, samedi dernier, à des quadruplés à l’hôpital provincial de Guercif.

Au micro de 2M, Dr Anas Ennah, obstétricien, a indiqué que la patiente, originaire de la commune Sabab, avait de grandes contractions à son arrivée à l’établissement hospitalier, précisant qu’elle a immédiatement été prise en charge par le staff médical.

«La jeune maman a accouché par voie basse et a donné naissance à quatre filles. Elle n’a pas eu besoin de césarienne», explique le médecin.

Et d’ajouter que la maman et les bébés se portent bien et devront bientôt quitter l’hôpital.

H.M.