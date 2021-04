Guelmim: 213 kg de produits impropres à la consommation saisis depuis le début de Ramadan

Quelque 213 kg de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis à Guelmim depuis le début du mois de Ramadan, dans le cadre des opérations de contrôle de la qualité et prix des produits commercialisés dans divers points de vente dans la province.

La Commission provinciale mixte en charge du contrôle des prix et de la qualité à Guelmim a saisi des quantités importantes de légumes, de fruits, de viandes rouges et blanches, en plus de divers types de boissons et jus de fruits et d’autres denrées alimentaires, selon des données de la division économique et de la coordination de la province de Guelmim.

Ces opérations ont été effectuées dans divers marchés hebdomadaires ruraux, magasins de gros et points de vente dans les centres urbains et ruraux, ajoute-t-on.

Au cours de la même période, la commission provinciale a réalisé 20 sorties de terrain, au cours desquelles 156 points de vente ont été contrôlés.

D’après la même source, 12 infractions ont été enregistrées, dont 7 liées au non-affichage des prix et 5 relatives à la possession et à l’utilisation de sacs en plastique.

La commission provinciale continue d’intensifier ses opérations dans le but d’assurer l’approvisionnement des marchés en produits nécessaires, de surveiller les prix des matières premières et de faire face à toute augmentation illégale, spéculation ou pratique qui affecte le pouvoir d’achat des citoyens et leur sécurité sanitaire.

S.L. (avec MAP)