Grosse saisie de la DGSN à Errachidia

Le service régional de la police judiciaire de la ville d’Errachidia a interpellé lundi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la sûreté du territoire (DGST), deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic international de drogue et de psychotropes. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que les deux mis en cause, âgés de 24 ans et dont un fait l’objet d’un avis de recherche au niveau national, ont été interpellés à bord de deux voitures à « Boudnib », à 60 km au sud d’Errachidia, alors qu’ils transportaient une cargaison de drogue.

La fouille effectuée a permis de saisir une tonne de chira, emballée dans 41 paquets, et une somme de 160.000 dirhams soupçonnée d’être issue d’activités illicites en lien avec le trafic de drogue, précise le communiqué.

Les deux individus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de définir les éventuels prolongements de cette activité criminelle et de déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés, a fait savoir la DGSN. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.

