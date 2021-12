Grosse opération d’incinération dans le sud du Maroc

Une grande quantité de drogue, dont 3 tonnes et 104 kg de chira (résine de cannabis), et de produits illicites et de contrebande, dont la valeur marchande est estimée à plus de 37,04 millions de dirhams (MDH), a été incinérée mardi à Dakhla.

Outre cette importante quantité de chira, l’incinération a concerné 3 tonne et 445 kg de tabac parfumé (maassel), 30.000 de paquets de cigarettes et environ 24 kg de tabac moulu, selon la direction inter-régionale du sud des Douanes.

L’opération de destruction, qui s’est déroulée à la décharge contrôlée intercommunale d’Al Argoub (province d’Oued Eddahab), a porté également sur 52.410 boites de produits aphrodisiaques, 124 kg de la poudre de viagra et de 10.020 boites de médicaments et produits vétérinaires, en plus de 44 comprimés psychotropes.

Ces produits ont été saisis au cours des deux derniers mois par les différents services de sécurité de la région Dakhla-Oued Eddahab. Ils ont été détruits en présence des représentants des autorités locales et des différents services de sécurité, sous la supervision du parquet compétent.

Dans une déclaration à la MAP, l’Ordonnateur des douanes à Dakhla, Taoufik Mohamed Abdouh a indiqué que ces produits prohibés ont été saisis par les douanes et les autres services de sécurité durant les mois d’octobre et de novembre, sous la supervision du représentant du parquet près le tribunal de 1ère instance d’Oued Eddahab.

Abdouh a également relevé que ces saisies interviennent dans le cadre des efforts déployés par les services compétents, en vue de lutter contre la contrebande et le trafic international de drogue.

Pour sa part, le substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Oued Eddahab, Majid Hamdoun a noté que cette opération intervient dans le sillage des efforts consentis par les différents services sécuritaires, en vue de lutter contre le trafic de ces produits illicites, eu égard à ses conséquences néfastes sur l’économie nationale.

S.L. (avec MAP)