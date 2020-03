Grosse opération d’incinération à Ouarzazate

Les services compétents ont procédé, ce mercredi à Ouarzazate, à la destruction par incinération d’une grande quantité de drogues et de produits de contrebande, saisie au cours de plusieurs opérations effectuées par les services de sécurité au niveau de la région de Drâa-Tafilalet.

Il s’agit de 3,6 tonnes de chira, ainsi que d’une quantité de tabac en poudre et d’autres types de drogues, saisies durant les derniers mois, outre les produits de contrebande.

L’opération de destruction s’est déroulée en présence des représentants des autorités locales et des différents services de sécurité, sous la supervision du parquet près le Tribunal de première instance de Ouarzazate.

Abdelbasset El Imami, de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects à Ouarzazate, a indiqué que la drogue et les produits détruits ont été saisis par les services des Douanes et de la Gendarmerie Royale à Errachidia, Merzouga et d’autres points de la région.

Il a relevé que ces saisies interviennent dans le cadre des efforts déployés par les services compétents en vue de combattre les activités délictuelles et le trafic de drogue.

M.S. (avec MAP)