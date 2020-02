Grosse opération d’incinération à Laâyoune

Une importante quantité de drogue et de divers produits de contrebande, saisie par les différents services de sécurité dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, a été incinérée ce mardi.

Il s’agit notamment de 1,5 tonne de hashcich, 66,4 kg de kif, 2,4 kg de tabac, 352 litres d’eau de vie, 8 canots pneumatiques, 720 litres de gasoil et 6 caméras, en plus de plusieurs paquets de cigarettes de contrebande.

Cette quantité de drogue et de produits de contrebande, qui a été saisie au cours des trois derniers mois, a été détruite en présence des représentants des autorités locales et des différents services de sécurité, sous le contrôle du parquet compétent près le tribunal de première instance de Laâyoune.

Dans une déclaration à la presse, l’ordonnateur adjoint à la délégation interprovinciale des douanes et impôts indirects de Laâyoune, Yahya Bouamatou a indiqué que ces produits prohibés ont été saisis par les services de douane et de la gendarmerie royale à l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune et aux différents points de contrôle.

Il a ajouté que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts menés par les différents services de sécurité pour mettre un terme aux activités criminelles et aux réseaux de trafic illicite qui menacent la santé et la sécurité des citoyens.

M.S. (avec MAP)