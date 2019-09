Grosse opération de la Douane près de Rabat

La Brigade nationale des douanes (BND) a perquisitionné, jeudi en coordination avec les services de l’Administration Centrale et sous la supervision du Parquet, un entrepôt secret situé à Ain Atiq exploité pour la fabrication de sacs en plastique prohibés en vertu de la loi n°77.15 du 07 décembre 2015, interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique.

L’opération de perquisition s’est soldée par la saisie de quatre machines dédiées à la production et à la découpe du plastique et d’une quantité totale de 1200 kg de marchandises prohibées (sacs plastiques) destinées au marché local, indique un communiqué l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Cette intervention de la BND s’inscrit dans le cadre des missions dévolues à l’ADII en matière de lutte contre les sacs en plastique aux côtés d’autres intervenants, en raison des risques qu’ils présentent pour l’environnement et la santé humaine, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)