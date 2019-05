Grosse opération de police dans la région de Nador

La police judiciaire de Nador, en coordination avec les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire et sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, a procédé ce samedi matin à l’arrestation, à Nador et Selouane et environs, de quatre individus pour leur implication présumée dans l’organisation d’opérations d’immigration illégale et la traite d’êtres humains.

Les recherches et investigations menées sur le terrain dans le cadre de cette affaire ont permis d’interpeller 9 ressortissants subsahariens, candidats à l’immigration clandestine, indique un communiqué de la DGSN, faisant savoir que les perquisitions ont permis la saisie d’un moteur de zodiacs, deux véhicules, des téléphones portables, une bombe lacrymogène, des jumelles, un talkie-walkie, outre une somme d’argent qui pourrait avoir comme origine l’organisation de ces activités illégales.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et investigations se poursuivent pour identifier l’ensemble des personnes impliquées dans cette affaire et élucider toutes les ramifications de ce réseau criminel qui s’active sur les deux rives de la Méditerranée, relève la même source.

Ces opérations sécuritaires permanentes s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le phénomène de l’immigration clandestine et la traite d’êtres humains, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)