Grosse opération de police ce vendredi dans la région de l’Oriental

Les éléments de la police judiciaire de Nador et d’Oujda ont arrêté, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, treize personnes, dont quatre ressortissants subsahariens et deux marocains recherchés au niveau national, soupçonnés de liens avec un réseau criminel qui s’active dans l’organisation d’opérations d’immigration illégale, la traite d’êtres humains et le trafic de drogues dures.

Les recherches et investigations menées simultanément ont permis, vendredi, d’arrêter sept suspects dans les villes d’Al Aroui, Selouane, Ben Tayeb et Tiztoutine, et d’interpeller quatre candidats à l’immigration illégale de nationalités africaines, indique un communiqué de la DGSN.

Par ailleurs, précise le document, les perquisitions menées ont permis la saisie de six voitures et un camion utilisés dans le transport des candidats, d’une quantité de 93 grammes de cocaïne, de deux bouteilles de gaz lacrymogène, de six fausses plaques d’immatriculations, ainsi que d’importantes sommes d’argent en devises nationale et européenne, suspectées d’être des revenus obtenus d’activités criminelles.

Les enquêtes effectuées, pour déterminer les ramifications de ce réseau criminel à Oujda, ont permis l’arrestation de six autres suspects, dont quatre de nationalités africaines, soupçonnés de remplir le rôle d’intermédiaires dans les opérations d’immigration clandestine, poursuit la même source, notant que ces individus ont été interpellés en flagrant délit d’hébergement de 48 candidats à l’immigration illégale originaires des pays d’Afrique subsaharienne.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et investigations se poursuivent pour appréhender d’éventuels complices et déterminer les ramifications et les connections probables de ce réseau criminel, aussi bien au niveau national qu’international, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)