Grosse opération de la police à Zagora

La brigade de la police judiciaire de Zagora, sur la base de renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a interpellé, jeudi matin, trois individus pour leur lien présumé avec un réseau criminel et saisi près d’une tonne et 691 kilogrammes de chira.

Les éléments de la police judiciaire avaient appréhendé le premier suspect à l’entrée de la ville de Zagora à bord d’un camion de produits de consommation contenant 62 paquets de drogue d’environ une tonne et 691 kg, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les enquêtes et investigations ont permis d’interpeller les deux autres mis en cause dans la commune rurale de “Tinfou” à 40 km au sud de Zagora, où ils devaient réceptionner la drogue.

Les opérations de fouille ont permis de saisir la drogue, le camion utilisé pour le transport, une voiture à quatre roues motrices et un montant de 550.000 dirhams, suspectés de provenir du trafic de drogue et de psychotropes.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances et les ramifications de cette affaire, relève la même source, ajoutant que cette opération est l’aboutissement des efforts sécuritaires conjoints menés par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre les réseaux de trafic international de drogue.

S.L. (avec MAP)