Grosse opération de la police à Larache (PHOTO)

Les éléments de la police judiciaire de la ville de Larache ont réussi à mettre fin aux activités illicites d’un couple de narcotrafiquants. 18.130 comprimés psychotropes ont été saisis lors de l’opération menée dans la soirée du 1er novembre.

Les premiers éléments d’enquête indiquent qu’il s’agit d’un homme et de son épouse, âgés de 66 et 62 ans, qui opéraient au niveau du quartier Nahda, à Ksar El Kébir. La quantité de comprimés saisie au domicile des mis en cause comportait du Rivotril et de l’Ecstasy, en plus de 200 grammes de chira.

Le couple de narcotrafiquants a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, sur ordre du Parquet général compétent, afin de déterminer l’étendue de leur activité et la présence d’associés dans cette affaire.

A.O.