Grosse opération de la gendarmerie royale près de Tanger

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, et suite à une information de la Direction générale de la surveillance du territoire, la Gendarmerie Royale a mené une opération, en collaboration avec les autres services de sécurité et les autorités locales, ayant permis l’avortement d’une tentative d’émigration clandestine, la nuit du 2 au 3 novembre 2018, à hauteur de la plage Tahadart, à 60 km Sud de la ville de Tanger, indique la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK