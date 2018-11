Grosse opération de la gendarmerie royale à Béni Mellal

Les services de la Gendarmerie royale ont procédé, le week-end dernier, à la saisie de 43 Kg de chira, 70 kg de cannabis et 12 kg de tabacs à Laayayta, dans la province de Béni Mellal.

Selon une source sécuritaire, la Gendarmerie royale de Béni Mellal a reçu une alerte, selon laquelle une grande quantité de drogue, destinée à la vente, a été dissimulée dans une écurie, précisant que la coordination entre les éléments du centre judiciaire de la Gendarmerie royale de Beni Mellal, d’Ouled Mbarek et de Tagzirt (Province de Béni Mellal), a permis, grâce notamment à l’utilisation de chiens dressés, la perquisition des lieux et à l’arrestation de deux individus, dont une jeune fille, tandis que les recherches se poursuivent pour arrêter le deuxième suspect qui fait l’objet de plus de 40 avis de recherche au niveau national pour trafic de drogue.

Au cours de cette opération, les éléments de la Gendarmerie royale ont procédé à la saisie de 43 kg de chira enterrés, de 70 kg de cannabis, de 12 kg de tabacs, en plus de quatre plaques d’immatriculation falsifiées de voitures, dont deux sont immatriculées à l’étranger.

S.L. (avec MAP)