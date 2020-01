Grosse opération des douanes à Agadir

Les éléments de la brigade mobile des douanes, relevant de la Direction régionale des douanes et impôts indirects d’Agadir, ont saisi, mercredi, une importante quantité de cigarettes et de tabac à narguilé (maâssel) de contrebande.

Cette marchandise de contrebande, non soumise au contrôle sanitaire, était cachée dans un entrepôt situé au quartier ’’Al Houda’’ dans la ville d’Agadir, a-t-on appris vendredi auprès d’une source responsable.

La même source a précisé que cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Administration des douanes et des impôts indirects en matière de lutte contre la fraude et la contrebande pour la protection du consommateur, a permis la saisie de 1.396 kg de ’’maâssel’’ et 210.000 cigarettes.

L’opération s’est déroulée sous la supervision du parquet général compétent, et avec l’appui d’agents de la sûreté nationale.

S.L. (avec MAP)