Grosse opération anti-drogue ce vendredi à El Jadida

Par LeSiteinfo avec MAP

Des éléments du service provincial de la police judiciaire d’El Jadida ont interpellé, vendredi matin, cinq individus, dont trois faisant l’objet d’avis de recherche au niveau national, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de différents types de drogue, distillation de l’eau de vie, et détention d’armes à feu sans autorisation, a-t-on appris de source sécuritaire.

Quatre prévenus ont été interpellés lors d’opérations menées simultanément dans plusieurs douars relevant des communes rurales « Mkaress » et « Khmiss Mtouh » aux environs d’El Jadida, fait savoir la même source, notant que ces opérations se sont soldées par la saisie de 270 kg de cannabis en tiges, 2800 g de chira ainsi que 160 g de cocaïne pure.

Les perquisitions, menées dans le cadre de cette affaire, ont également permis de saisir un fusil de chasse et des cartouches, deux voitures et plusieurs plaques d’immatriculation nationales et étrangères, dont les références juridiques et l’origine sont en cours de vérification, en plus d’un lot de téléphones portables, d’armes blanches et de sommes d’argent soupçonnées de provenir de la vente de ces drogues et des boissons alcoolisées, précise-t-on.

Le cinquième prévenu, interpellé dans la commune rurale de « Khmiss Mtouh », est soupçonné de préparer un atelier de distillation de l’eau de vie, poursuit la même source, ajoutant qu’il a été également procédé à la saisie de trois tonnes de cette substance destinée à la vente, en sus d’équipements et de bonbonnes de gaz utilisés dans cette activité criminelle.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de dévoiler les tenants et aboutissants de cette affaire, et de déterminer l’ensemble des actes criminels qui leurs sont reprochés, selon la même source.

S.L.