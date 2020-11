Grosse frayeur ce jeudi à Chefchaouen et ses environs

Ce jeudi, les habitants de Chefchaouen ont été surpris par de fortes explosions ayant suscité un grand effroi et une forte inquiétude.

Selon le président de l’Association Al Karama pour la défense des droits de l’homme, ce sont deux fortes explosions qui ont secoué la ville et ses environs, cet après-midi de jeudi, et ont causé une grosse frayeur chez la population.

Hassan Akbayou a également déclaré à Le Site Info qu’il s’agirait de l’explosion de deux anciennes bombes se trouvant dans un chantier de la région de l’oued Sif Laou, à 7 kilomètres de Chefchaouen. Le bruit des deux explosions a été si retentissant qu’il a été entendu partout dans la région et a causé l’effroi de la population.

La même source a ajouté que les éléments de la Protection civile et des services sécuritaires, aussitôt alertés, se sont empressés de se rendre sur les lieux. Cependant, d’autres sources locales affirment, qu’à part le bruit retentissant des explosions, on ignore encore, pour l’heure, l’endroit exact ou cela s’est produit.

Il est donc attendu que les autorités locales publient, au plus tôt, un communiqué expliquant les vraies circonstances et le lieu exact de ces explosions qui ont secoué Chefchaouen et ses environs.

A.Z.