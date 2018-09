Grosse descente de police dans une villa à Tanger

Les services de la police judiciaire de la wilaya de Tanger ont procédé, mardi soir, à la saisie de 420 grammes de cocaïne et à l’arrestation d’un individu soupçonné d’implication dans plusieurs affaires de trafic de drogues.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation d’un des individus, qualifiés de “dangereux” et faisant l’objet de plusieurs avis de recherche nationaux, pour son implication présumée dans des affaires de trafic de drogues dures, indique une source policière, précisant que l’arrestation du suspect a eu lieu dans le cadre d’une descente dans une villa à Oued Aliane, situé à l’est de Tanger.

L’opération s’est aussi soldée par l’arrestation de quatre filles et du gardien de la villa, et la saisie de 745 comprimés psychotropes, d’une importante somme d’argent, de boissons alcoolisées de contrebande et d’un véhicule utilitaire sport portant de fausses plaques d’immatriculation, précise la même source.

Les individus arrêtés ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée, chacun selon les faits qui lui sont reprochés, sous la supervision du parquet général compétent.

