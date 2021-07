Grosse affluence sur les plages d’El Jadida

La vague de chaleur qui sévit depuis plusieurs jours dans le Royaume a incité un grand nombre d’estivants et de touristes, en quête de fraîcheur naturelle, à opter pour la ville d’El Jadida, une destination de choix pour tous les goûts.

La ville qui regorge d’atouts touristiques et naturels, séduit et s’abandonne à tous ces estivants qui affluent de tous les horizons.

Grâce à ses belles plages, son microclimat agréable et un large cordon de sable fin, elle connait un afflux massif d’estivants qui fuient la canicule, en provenance de plusieurs villes notamment Khouribga, Marrakech, Beni Mellal, Settat et Berrechid.

La ville compte environ 40 plages, dont la plage de Oued Maleh à Mharza, Mrizika et Harchane au sud mais surtout Oualidia relevant de la province de Sidi Bennour, autant de sites qui lui donnent toute sa force attractive et son cachet indéniable d’une destination balnéaire de grand choix.

La plage de Sidi Bounaim au nord figure parmi les plus belles plages de la ville qui attire un grand nombre d’estivants eu égard notamment à ses eaux cristallines et son sable fin et immaculé, a souligné dans une déclaration à la MAP, Abdelouahed Saadi, un acteur associatif dans la région.

Il a de même mis en relief une nature sauvage et jalousement conservée à l’abri des cordons dunaires, qui fait du site une plage pleine de charme.

La plage de lalla Aicha bahria est aussi très fréquentée et prisée par les visiteurs, indique dans une déclaration similaire, Abdelilah Kebriti, acteur associatif originaire de Azemmour.

Cette plage au charme particulier, attire des visiteurs et des touristes de l’intérieur et de l’extérieur du Maroc, notamment des membres de la communauté marocaine établie à l’étranger pour la plupart des femmes »en quête de tourisme alliant aspects religieux et de loisirs ».

Il a ajouté que l’engouement de femmes à visiter le marabout de la ‘’sainte’’ Lalla Aïcha Bahria qui domine magistralement la rive droite et se décline en vert et blanc, ont fait de cette plage un lieu de baignade entre rivière et mer.

Non loin de ce lieu, se trouve la plage de Haouzia, avec une étendue de sable à perte de vue qui offre aux visiteurs un panorama des plus saisissants.

Cette plage qui conserve le Label ‘’Pavillon bleu’’ depuis 14 années consécutives, est un site enchanteur d’une propreté remarquable, idéale pour les promeneurs amateurs de nature et un lieu de prédilection grâce à ses multiples atouts dont la splendeur de la nature.

D’autres plages très prisées se profilent aussi sur les côtes d’El Jadida, dont Sidi Bouzid avec son sable fin et l’eau claire et fraîche de la mer, Sidi Abed, Sidi Moussa, Deauville plage et autres.

S.L. (avec MAP)