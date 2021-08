Grosse affluence sur la plage de Oualidia

La plage Oualidia, de par sa bonne réputation en matière de baignade et de détente, constitue une destination prisée des touristes et estivants, aussi bien nationaux qu’étrangers. La plage relevant de la province de Sidi Bennour, située sur un site touristique bien spécifique, entre montagne, forêt et mer, fascine à bien des égards les touristes de tous bords. Le nom de cette station balnéaire vient du sultan de la dynastie saadienne, El Oualid ben Zidan et la Kasbah de 8.000 habitants, bâtie en 1634 dans la partie nord de la ville, témoigne toujours de cette ère. Cette région est réputée être agricole, en particulier pour ce qui est de la culture de toutes sortes de légumes.

La position géographique de la ville joue un rôle fondamental pour l’accueil des touristes, puisqu’elle n’est loin d’El Jadida que de 77 km, de Safi de 66 km et de Sidi Bennour de 74 km. L’investisseuse anglaise d’origine marocaine, Nisrine Saâd, propriétaire d’une unité hôtelière, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que Oualidia connait cette année un fort engouement des visiteurs et estivants, pour plusieurs considérations, dont la hausse des températures, la qualité et la propreté du sable de la plage, l’abondance de poissons et de légumes frais, outre la sécurité qui y règne. Par ailleurs, l’absence du nouveau coronavirus dans la ville a contribué à drainer davantage les touristes du Maroc comme de l’étranger, a-t-elle ajouté, précisant que près de 30.000 véhicules entrent dans la ville durant le week-end, ce qui pousse les éléments de la Gendarmerie royale, dans la plupart des cas, à interdire l’accès des visiteurs après 11h00.

De son côté, Malika Hachimi, militante associative, a souligné que la force de Oualidia réside dans son climat modéré et son joli lac qui attire les touristes de toutes les régions. De plus, la ville dispose d’infrastructures d’accueil, dans des unités touristiques bien équipées, des restaurants classés, des espaces pour enfants et des espaces verts. Les visiteurs qui s’y rendent viennent notamment des villes qui connaissent de fortes chaleurs, Marrakech, Khouribga, Béni Mellal, Settat, Fès et Meknès, entre autres. La plage de Oualidia offre également à ses visiteurs, selon elle, l’opportunité de pratiquer du sport nautique qui reste fortement prisé par les jeunes, relevant que la ville s’est forgé aussi une réputation mondiale grâce à la qualité de ses huîtres et fruits de mer marqués par la richesse de leurs constituants alimentaires. Pour sa part, Said Badri, qui vient de la ville de Rabat en visite à Oualidia pour la première fois, a fait part de sa joie de découvrir cette belle station balnéaire, soulignant que cette plage figure parmi les meilleures du Maroc, par la propreté de son sable et la qualité de ses eaux de baignade.

Il s’est également dit fasciné par les plats traditionnels et le thé à la menthe servis lors des déjeuners, dans différents restaurants, notant que les prix des loyers des maisons sont raisonnables et restent à la portée des visiteurs.

S.L. (avec MAP)