Gros coup de filet de la Douane marocaine

La Brigade nationale des douanes a mené, en fin de semaine dernière et en début de celle en cours, des interventions visant un réseau organisé qui s’active dans la contrebande ayant permis la saisie de 162 tonnes de tissus de haute qualité d’une valeur dépassant les 17 millions de dirhams.

Dans un communiqué, l’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII) indique que dans le cadre de la stratégie d’analyse de risque et de développement du renseignement enclenchée par la Douane et suite à des informations précises la Brigade nationale des douanes a mené, en fin de semaine dernière et en début de celle en cours, des interventions visant un réseau organisé qui s’active dans la contrebande.

Ces opérations qui ont eu lieu sous la supervision du parquet et en collaboration avec les services spécialisés de l’Administration centrale de la douane et des directions régionales de Casablanca Settat et de l’Oriental ont permis d’effectuer des perquisitions et des vérifications dans des dépôts clandestins à Casablanca et Oujda utilisés pour le stockage et la distribution des marchandises de contrebande détenues sans justification.

Cette opération particulière a permis la saisie de 162 tonnes de tissus de haute qualité d’une valeur dépassant les 17 millions de dirhams, précise la même source, notant qu’une enquête a été immédiatement diligentée pour déterminer la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans ce réseau.

S.L. (avec MAP)