Grippe saisonnière: les Marocains s’inquiètent

L’augmentation de nombreux cas de grippe saisonnière fait craindre aux Marocains l’apparition d’une nouvelle souche de la covid-19.

Ainsi, selon plusieurs témoignages de citoyens recueillis par Le Site info, les symptômes de la grippe saisonnière sont similaires à ceux du coronavirus, ce qui fait craindre l’apparition et la propagation d’un nouveau variant de la pandémie.

Auparavant, de nombreux praticiens avait averti que la saison hivernale précédente et l’hiver actuel seront plus rudes cette année et connaîtront des grippes saisonnières sérieuses, d’où la nécessité de se faire vacciner. De son côté, Pr Said Afif, membre du Comité technique et scientifique avait précédemment expliqué que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière avait été lancée au mois d’octobre dernier.

Dans une déclaration précédente à Le Site info, Pr Afif avait aussi alerté sur la gravité de la grippe saisonnière pendant les saisons automnale et hivernale 2022-2023 et que le nombre de cas serait revu à la hausse comparativement aux années précédentes. Il avait aussi émis ses craintes en ce qui, concerne l’apparition d’une nouveau variant du coronavirus . » Si une personne contractait la grippe saisonnière et n’importe quelle autre souche de la covid-19, son cas de santé serait très grave! », avait-il déclaré.

Le praticien avait aussi lancé un appel aux citoyens souffrant de maladies chroniques et celles ayant 60 ans et plus de se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

L.A.