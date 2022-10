Grippe saisonnière: la mise en garde des experts

De nombreux médecins et des membres du Comité technique et scientifique ont tenu à alerter les citoyens sur l’apparition, cet automne et au prochain hiver, d’une dangereuse grippe saisonnière et leur conseillent de s’empresser de se faire vacciner.

Dans ce cadre, le président de la Société marocaine des sciences médicales (SMSM), membre du Comité technique et scientifique, a rappelé que la campagne de vaccination anti-grippe saisonnière a débuté au début du mois d’octobre courant et a invité les Marocains à y adhérer.

Pr Moulay Said Afif a également rappelé que la saison automnale actuelle et le prochain hiver connaîtront une revue en hausse des cas de grippe saisonnière, en comparaison avec l’année écoulée.

Rappelons que lors d’une précédente déclaration à Le Site info, le président de la SMSM avait aussi émis ses craintes concernant l’apparition d’un nouveau variant de la covid-19, pendant l’automne et l’hiver. Tout en avertissant que si une personne contracte la grippe saisonnière ou une nouvelle souche de coronavirus, « son cas sera grave ».

De même que notre interlocuteur avait lancé un appel aux personnes souffrant de maladies chroniques et celles ayant 60 ans, et plus, de bénéficier du vaccin contre la grippe saisonnière.

