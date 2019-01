Casablanca: l’hôpital Cheikh Khalifa sort de son silence

Le décès de la jeune Yousra Habachi à l’hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa à Casablanca après avoir contracté la grippe A H1N1 a créé un véritable tollé. Face aux accusations de la famille de la victime, l’établissement médical a tenu à tirer les choses au clair.

Dans un communiqué dont Le Site info détient une copie, l’hôpital est ainsi revenu sur les faits. «Patiente de 34 ans, enceinte, traitée initialement dans une clinique privée pour infection urinaire et pneumopathie à FES pendant 4 jours. Elle a été adressée en premier dans une clinique privée de Casablanca, puis transférée aux urgences à l’Hôpital Cheikh Khalifa le 24/01/2019 à 2h du matin dans un état critique pour détresse respiratoire sous ventilation mécanique. Elle a été hospitalisée en réanimation polyvalente et la suspicion de la grippe A H1N1 a été évoquée. Aussitôt la confirmation virologique a été apportée par des prélèvements des secrétions naso-pharyngées», a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : «Dès confirmation de la souche virale, la Direction Médicale a informé la Direction Régionale de la Santé, ainsi que les services épidémiologiques compétents. L’antigrippal Tamiflu livré par le Ministère de la Santé, a été administré à la patiente, et ce malgré le fait que la période d’efficacité du produit qui doit être administré dès les premiers symptômes (pendant les premières 48 heures) a été largement dépassée lors l’admission de la patiente à l’Hôpital Cheikh Khalifa. L’état de la patiente s’est aggravé le samedi après-midi et une césarienne a été pratiquée pour extraire le bébé qui est actuellement pris en charge en néonatologie (sous couveuse et ventilation artificielle). La patiente est décédée le 28/01/2019 à 6h00 du matin suite à un œdème aigu du poumon (OAP) avec arrêt cardiaque».

L’hôpital a également souligné que l’ensemble du personnel de soins a été informé dès la suspicion de la grippe A H1N1 et l’application des mesures de prévention de la transmission du virus ont été appliquées d’emblée dès la suspicion. «L’hôpital a pris des mesures au vu des circonstances pour prendre en charge tous les cas similaires, avec des dispositifs d’isolement adéquats dans des locaux dédiés à cet effet selon les normes requises, et ce en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales, pour l’optimisation de la prise en charges d’éventuels patients atteints», a-t-il conclu.

