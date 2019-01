Grippe porcine: le mari de la victime témoigne (VIDEO)

Les obsèques de Yousra H., décédée ce lundi après avoir contracté la grippe A/H1N1, ont lieu aujourd’hui même à Casablanca.

Dans une déclaration à la presse, le mari de la défunte a indiqué que la première cause du décès de son épouse est la négligence du personnel médical, puis vient le virus de la grippe A/H1N1. “Si elle avait été sauvée dès les premiers jours, on n’en serait pas là aujourd’hui”, a-t-il affirmé.

“Le ministère de la Santé porte la responsabilité du décès de mon épouse”, a-t-il ajouté. Le département d’Anas Doukkali ayant démenti que le décès soit lié au virus de la grippe porcine. “J’ai tous les documents qui prouvent que c’est bien le cas”, a-t-il martelé.

Il par ailleurs déploré que la défunte n’ait pas eu accès au médicament antiviral Tamiflu, regrettant au passage la non-disponibilité du traitement sur le marché.

Dans une déclaration à Le Site info, son frère a dénoncé la négligence dont elle a été victime avant de succomber au virus. «Le médecin traitant m’a assuré que ma sœur recevait le traitement adéquat. Il s’est avéré par la suite qu’aucun médicament contre la grippe porcine ne lui a été administré. Je vis en France et ma femme avait été touchée par le même virus. Le diagnostic s’est fait en trois heures seulement, elle a été soignée et s’en est sortie indemne. Concernant le cas de ma sœur, j’étais en contact permanent avec un virologue en France pour avoir son avis», a-t-il confié.

Et d’ajouter : «On ne sait toujours pas comment ma sœur a été contaminée. A chaque fois que je parlais à son médecin, il me disait que je n’allais pas lui apprendre son métier. Pire encore. Il m’a affirmé, sans une once d’humanité, que ma sœur ne s’en sortira pas même si je ramène Dieu».

En parallèle, le frère de la victime a indiqué que le bébé, né prématurément samedi 26 janvier, est dans un état critique. «Il a été placé sous respiration artificielle et peut lâcher à tout moment», a-t-il regretté.

S.L. et N.M.