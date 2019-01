Grippe porcine au Maroc: les précisions du ministère

La situation épidémiologique de la grippe saisonnière est “normale” et “ne suscite aucune inquiétude”, a assuré le ministère de la Santé.

Dans un communiqué parvenu à Le Site info, le ministère précise que l’apparition de cas de virus de grippe saisonnière H1N1 dans le Royaume demeure “un fait normal” d’autant plus que le système national de veille et de surveillance épidémiologique enregistre annuellement, comme dans les autres pays, des cas de contamination par ce virus lors de la saison d’hiver.

Selon la même source, le département veille à renforcer la surveillance de la situation épidémiologique pendant la saison hivernale, tout en recommandant aux citoyens de se faire vacciner contre le virus, particulièrement les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans ainsi que les personnes âgées de plus de 65 ans.

Le ministère de la Santé a également appelé les professionnels de la santé à adopter des comportements préventifs consistant à se laver les mains régulièrement, à réduire le contact avec les patients atteints de grippe, à se couvrir la bouche en cas de toux et d’éternuements à l’aide d’un mouchoir jetable et à aérer les chambres d’habitation.

Il a indiqué qu’il informera l’opinion publique nationale de toute nouveauté concernant la situation épidémiologique afin de protéger la santé de l’ensemble des citoyens.

Rappelons qu’une jeune Marocaine touchée par la grippe A H1N1 est décédée lundi 28 janvier dans une clinique à Casablanca. Dans une déclaration à Le Site info, son mari, sous le choc, a confié qu’elle a succombé au virus, malgré les soins que le staff médical lui a administrés. «Ma femme n’a pas pu se battre contre ce virus parce qu’elle venait d’accoucher», a-t-il regretté.

La victime, a-t-il ajouté, souffrait au début d’une grippe sévère avec des difficultés respiratoires avant que son état ne se dégrade. Les examens médicaux ont finalement révélé que la femme a été touchée par la grippe A H1N1. Les médecins ont ainsi décidé d’extraire le bébé plus tôt que prévu. Après avoir subi les examens, il s’est avéré que le nouveau-né a été également contaminé.

S.L.