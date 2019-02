Grippe H1N1: El Othmani descend sur le terrain (PHOTOS)

Le nombre de décès dus à la grippe H1N1 est passé à onze, selon un nouveau bilan fourni par le ministère de la Santé. Le Chef du gouvernement tient cependant à rassurer la population. Il a effectué une visite de terrain ce dimanche à Rabat.

La situation épidémiologique au Maroc ne diffère pas de celle des années précédentes et n’est pas inquiétante compte tenu de la mobilisation des médecins et du ministère de la Santé face à la grippe saisonnière, a affirmé, ce dimanche à Rabat, le Chef de gouvernement Saad-Eddine El Othmani.

Dans une déclaration à la presse lors d’une visite au Centre hospitalier universitaire (CHU) Avicenne, en compagnie du ministre de la Santé, Anass Doukkali, El Othamni a relevé que l’ensemble des cas qui nécessitent des soins particuliers sont pris en charge, notant qu’il n’y a pas lieu de paniquer à cet égard.

Après avoir visité le service des urgences du CHU et celui de l’hôpital des enfants, El Othmani s’est dit attristé par le décès de quelques citoyens suite à la grippe, soulignant que la maladie en elle-même n’est dangereuse que si la personne atteinte souffre de maladies qui touchent à l’immunité du corps humain.

Le Chef du gouvernement a également insisté sur l’importance de la prévention, appelant, à cet égard, les personnes enrhumées à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de transmettre la maladie à d’autres individus et à se diriger vers le médecin le plus proche.

Pour sa part, Doukkali a expliqué que le but de cette visite et de faire le point sur le niveau de mobilisation des hôpitaux et des équipes médicales face à la grippe saisonnière, étant donné que cette saison, comme chaque année, connaît un nombre relativement plus grand de citoyens souffrant d’inflammation au niveau du système respiratoire.

La situation épidémiologique, dont le ministère assure le suivi, “est normale par rapport aux années précédentes et n’est pas inquiétante”, a indiqué Doukkali précisant que le ministère veille à renfoncer la vigilance et la prise de conscience quant à l’importance de la prévention, “notamment chez les personnes sujettes aux complications ou porteuses d’autres maladies”.

Le ministère continuera d’assurer le suivi de cette épidémie et des centres qui s’occupent de soigner d’éventuels malades ou personnes souffrant de complications suite à la grippe, a-t-il conclu.

S.L. (avec MAP)