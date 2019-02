Le nombre de décès dus à la grippe H1N1 est passé à onze, selon un nouveau bilan fourni ce dimanche par le ministère de la Santé. Le département d’Anas Doukkali précise cependant que la situation épidémiologique au Maroc demeure “habituelle”, en comparaison avec les saisons précédentes.

Le ministère de la Santé a annoncé, ce dimanche, que le nombre de décès dus à la grippe H1N1 était passé à onze, soulignant que “la situation épidémiologique actuelle demeure habituelle, en comparaison avec les saisons précédentes et avec la situation mondiale rapportée par l’Organisation Mondiale de la Santé”.

Dans un communiqué parvenu à Le Site Info, le département d’Anas Doukkali indique que sur un total de 58 cas présentant une infection respiratoire aigüe sévère (IRAS), pris en charge dans les hôpitaux publics et cliniques privées et testés positifs au sous-type A(H1N1), 15 patients se sont complètement rétablis et 32 sont toujours sous traitement.

Et d’ajouter que “les 11 autres patients sont décédés, des suites de complications en relation avec, au moins, un facteur de vulnérabilité: grossesse, maladies chroniques, âge avancé et très jeune âge”.

“Ces cas sont originaires de Casablanca (4 cas), de Tanger (3 cas) et de Rabat, Fès, Tantan et Azilal (1 cas respectivement)”, précise-t-on.

“Pour tous les patients se présentant dans un tableau d’IRAS et nécessitant un traitement antiviral, les médicaments sont disponibles au niveau des hôpitaux publics et accessibles aux cliniques privées à travers les grossistes répartiteurs”, poursuit le ministère, qui continue de rappeler “l’importance des mesures d’hygiène générale pour la prévention de la grippe saisonnière et de la vaccination, particulièrement indiquée pour les sujets vulnérables”.

Pour plus d’informations et de conseils à ce sujet, les citoyens peuvent contacter le numéro économique mis en place par le ministère de la santé: 080 100 47 47.

S.L.