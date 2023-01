Grippe/Covid-19: les recommandations d’un expert

Said Afif a appelé les personnes souffrant de grippe à prendre le traitement nécessaire après consultation d’un médecin et à mettre un masque de protection.

Dans une déclaration à Le Site info, le membre du comité technique et scientifique du covid-19 a indiqué que la grippe saisonnière a également touché les nouveau-nés de moins de trois mois.

«Les symptômes de la grippe et du covid-19 sont similaires. Les personnes ayant des écoulements de nez, des douleurs au niveau de la gorge, de la migraine et de la fièvre sont priées de porter le masque et de s’isoler pendant sept jours au lieu de 21», a recommandé l’expert.

En parallèle, Dr Afif a appelé les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques à recevoir les doses de rappel du vaccin anti-covid afin de se protéger des formes graves du virus.

Concernant la situation épidémiologique, l’expert a tenu à rassurer les Marocains, précisant qu’elle est stable malgré l’arrivée de la 5ème vague.

H.M.