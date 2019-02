Grippe A H1N1: Saâd Dine El Othmani rassure

Saâd Dine El Othmani, Chef du gouvernement et secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), a déclaré que le virus de la grippe A H1N1 est en phase finale et qu’il n’était plus nécessaire désormais de se faire vacciner.

S’exprimant lors d’une session ordinaire du Comité central de la Chabiba du PJD, El Othmani a déclaré que la situation en matière de santé quant à cela n’était pas une source d’inquiétude et que les décès enregistrés n’étaient pas liés directement au virus.

Le secrétaire général du PJD, en abordant la fermeture de deux ou trois écoles à cause de la grippe porcine, a fait savoir qu’il n’y avait aucune raison de le faire. Il a ajouté que certaines personnes ont œuvré pour que les citoyens cèdent à la panique et ont diffusé de nombreuses inexactitudes sur la maladie qui affecte les Marocains chaque année au cours de cette période.

“N’exagérerons pas les choses, nous avons dépassé cette situation critique”, a-t-il déclaré.

M.J.K