Grippe A H1N1: le bilan s’alourdit au Maroc

Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement Mustapha El Khalfi a annoncé ce mardi 5 février que cinq nouveaux décès causés par le virus A H1N1 ont été enregistrés, portant le bilan à 16 morts. Il a également assuré que 20 patients se sont complètement rétablis et 36 autres sont toujours sous traitement.

Les décès liés à la grippe porcine sont dus à des complications en relation avec, au moins, un facteur de vulnérabilité, à savoir la grossesse, les maladies chroniques, l’âge avancé et le très jeune âge, précise le ministère dans un communiqué.

Et d’ajouter que dans le cadre du dispositif national de veille et le système de surveillance de la grippe saisonnière, la situation épidémiologique actuelle demeure habituelle, en comparaison avec les saisons précédentes et avec la situation mondiale rapportée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

N.M.