Grève du secteur des transports: le ministère réagit

Le secteur des transports, toutes branches confondues, poursuit sa grève nationale pour la troisième journée consécutive, à cause « de la grave crise » dont il pâtit, selon l’expression des professionnels dudit secteur.

Dans ce cadre, une source du ministère du Transport et de la Logistique a déclaré à Le Site info que de nombreuses solutions et mesures ont été entreprises par le Département de Mohamed Abdejlil, après plusieurs réunions thématiques et des séances de dialogue avec les concernés et ce, depuis le mois de décembre 2021.

Et un accord a ainsi été conclu entre les parties prenantes, a précisé la même source, en vue de solutionner les priorités ayant pour but la concrétisation d’une vision complète englobant les problématiques similaires, ainsi que la fixation des conditions de l’exercice du transport des marchandises.

De même que le ministère s’est mis d’accord avec les professionnels du secteur pour mettre en œuvre la révision de la tarification du transport routier des marchandises, en sus de l’étude au sujet des prix des carburants, de ceux du transport des marchandises et de la réforme du cahier de charges relatif aux entreprises du transport routier.

D’autres mesures concernent la facilitation des règlements administratifs et leur simplification au profit des professionnels du secteur, ainsi que le soutien à la concurrence des entreprises de transport. La poursuite du programme de la formation des chauffeurs professionnels, pour le coût de 100 millions de dirhams, concernant l’exercice de l’année 2022, fait aussi partie des mesures précitées. Ainsi que la simplification de la règlementation concernant les certificats d’immatriculation et l’enregistrement des plaintes, entre autres mesures.

M.R.