Grève des enseignants: les parents d’élèves n’en peuvent plus

La Fédération nationale des associations de parents d’élèves a exprimé sa ferme condamnation de « l’insouciance » par rapport au programme scolaire des élèves, suite aux grèves incessantes des enseignants contractuels.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, la fédération affirme que les parents d’élèves refusent qu’on porte atteinte au droit des élèves à l’enseignement et demandent au ministère de tutelle d’intervenir dans les plus brefs délais.

L’organisme appelle les deux parties à ouvrir un dialogue sérieux et responsable pour résoudre cette crise et prie le ministère de « prendre des mesures urgentes pour soutenir les élèves et rattraper les cours perdus ».

Rappelons que la grève des enseignants contractuels se poursuit jusqu’au 20 mars, sachant qu’une nouvelle grève est prévue du 23 au 26 mars.

M.F.