Grève des contrôleurs aériens: ce que l’on sait

Les contrôleurs aériens entament une grève à partir du samedi 8 octobre. L’annonce a été faite par le bureau national unifié des contrôleurs aériens, membre du syndicat national de l’ONDA.

D’après un communiqué, « les contrôleurs aériens cesseront toute fourniture des services de la circulation aérienne dans l’ensemble des aéroports et espace aérien marocains à partir du samedi à 15h01. Les services de contrôle de la navigation aérienne seront assurés au profit des vols du palais royal, des vols d’État, des vols militaires, des vols sanitaires, des vols à caractère purement humanitaire et des vols participants à des opérations de recherche et de sauvetage».

Cette décision a été prise suite à l’échec des négociations avec l’ONDA concernant «l’instauration d’une prime de revalorisation salariale», actée dans un protocole d’accord signé en 2019.

«Les négociations sur l’accord du 03 août 2022 et les points restants du protocole d’accord de 2019 et de son annexe, se sont soldées par un retentissant échec», explique-t-on.

Et d’ajouter que le bureau national unifié des contrôleurs aériens « se réserve le droit de prolonger, sursoir ou annuler le mouvement social en fonction des circonstances».

Quel impact sur les vols au Maroc ? Pour avoir de plus amples informations dans ce sens, Le Site info a tenté de joindre l’ONDA et les compagnies aériennes, en vain.

H.M.