Grève de la faim de Zefzafi: un avocat apporte de nouvelles précisions

«Nasser Zefzafi exige, entre autres, d’annuler la décision du transfert d’Achraf El Yakhloufi, et d’autoriser les détenus à poursuivre leurs études et enfin leur donner l’accès aux soins médicaux”, note Aghnaj.

Et d’ajouter que Rabie El Ablaq a été transféré à la cellule 8 où se trouvent les autres détenus, après qu’il a entamé une grève de la faim. Ce dernier, poursuit la même source, l’a informé que tous les détenus de la cellule 8 sont en bonne santé et se trouvent dans des conditions normales, dispatchés dans plusieurs cellules et communiquent entre eux directement.