Green Card: bonne nouvelle pour les Marocains

«Aucune inscription tardive, ni faite sur papier, ne sera prise en compte. La loi n’autorise qu’une seule inscription par personne pendant la période d’inscription. Le Département d’État utilise une technologie sophistiquée pour détecter les inscriptions multiples. Ceux qui effectuent plus d’une inscription seront disqualifiés», peut-on lire sur le site. En parallèle, il déconseille d’avoir recours aux consultants de visas ou aux agents facilitateurs, précisant que le programme est gratuit et n’implique aucun frais d’inscription.

