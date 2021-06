Grande piscine de Rabat: rappel des autorités concernant les parkings

Les autorités locales de Rabat rappellent aux citoyens que l’accès aux parkings, situés aux environs de la grande piscine de la capitale, à proximité du quartier Yacoub El Mansour, est gratuit.

Cette gratuité est rappelée pour mettre fin au diktat des nombreux « gilets jaunes » qui pullulent autour et exploitent illégalement les amateurs de baignades dans la grande piscine et les randonneurs qui viennent profiter, seuls ou en famille, ce qu’offre comme beautés naturelles et air marin vivifiant la côte atlantique de Rabat.

Cette décision et ce rappel des autorités locales viennent bien à propos et font suite à la grande campagne des citoyens, menée à l’encontre des actes abusifs des gardiens de voitures et de deux roues qui, en portant un gilet jaune, se croient tout permis au détriment des automobilistes.

Par ailleurs, les autorités de Rabat ont annoncé, mercredi 16 juin, juin la réouverture officielle des portes de la grande piscine dont la superficie est de 27000 m2, ce qui fait de cette belle structure la plus grande piscine du continent africain.

L.A.