Grand oral d’Akhannouch : le gouvernement engagé à réaliser ses objectifs

Le Chef de Gouvernement Aziz Akhannouch a affirmé que le gouvernement est engagé à honorer ses engagements, notamment en ce qui concerne les réformes structurelles consolidant l’État social, soulignant que le gouvernement tient à être à la mesure de la confiance placée en lui par le Roi et par les citoyens marocains.

Akhannouch a souligné que le gouvernement a été en mesure de gérer la situation malgré les crises importées auxquelles le monde est confronté depuis le début de l’année, tout en procédant à la mise en œuvre de réformes structurelles majeures ; rappelant que, dans ce contexte, le gouvernement a fixé les grandes lignes relatives la réforme de la santé, qui sera déployée avant la fin de l’année en plus de lancer des réformes majeures et ambitieuses dans le secteur de l’éducation.

Dans le même contexte, le Chef de Gouvernement a souligné que l’activité économique se porte bien et que le financement de l’économie se poursuit, en témoigne la hausse des importations de matières premières et semi-finies, la hausse de la masse monétaire et le taux de prêts engagés.

Parmi les signes de reprise économique, ajoute le Chef de Gouvernement, figurent la hausse des exportations, le flux des investissements étrangers, les envois de fonds des marocains du monde entier et la hausse des ressources fiscales.

Akhannouch a également ajouté que les indicateurs positifs rendent l’équipe gouvernementale optimiste quant à sa capacité à faire face à la crise et à atténuer ses effets sur les marocains, ainsi qu’au renforcement de son engagement dans la poursuite des réformes structurelles qu’il entend entreprendre.