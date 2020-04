Grâce royale exceptionnelle: le moment où les détenus ont quitté la prison de Oukacha (VIDEO)

Des dizaines de détenus ont quitté, dimanche 5 avril, l’établissement pénitentiaire de Oukacha, à Casablanca, après avoir recouvert la liberté.

Ils doivent leur heureuse relaxation à une grâce royale exceptionnelle qui a bénéficié, en tout et pour tout, à 5645 détenus, à travers différentes prisons du pays.

La caméra de Le site info était présente au moment où ces désormais ex-détenus ont quitté Oukacha à bord de bus, sous une grande surveillance sécuritaire.

Cette grâce royale exceptionnelle et bienvenue,au profit de 5645 personnes, a été annoncée dimanche par le ministère de la Justice. De même que le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions afin que toutes les mesures préventives et sanitaires soient prises dans les prisons. Et ce, dans l’objectif de protéger les pensionnaires des institutions de la Direction générale de l’Administration pénitentiaire et de l’Insertion (DGAPR) du risque de propagation du covid-19.

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)